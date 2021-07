Ein Toter bei Horror-Crash am Achensee

Eine Lenkerin überholte trotz Sperrlinie und krache gegen ein entgegenkommendes Auto.

Bei einem Autounfall mit drei beteiligten Fahrzeugen sind am Sonntagnachmittag auf der Achensee-Bundesstraße B 181 bei Achenkirch (Bezirk Schwaz) eine Person getötet und vier weitere Personen verletzt worden. Alle fünf Unfallopfer stammen laut einer dpa-Meldung aus Deutschland.

Eine Lenkerin überholte trotz Sperrlinie, stieß zunächst seitlich gegen den überholten Pkw und dann mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Ihr Fahrzeug überschlug sich und zerbrach in zwei Teile. Die Lenkerin verstarb an ihren schweren Verletzungen am Unfallort.

Vier Verletzte

Erste-Hilfe-Maßnahmen - nachkommende Verkehrsteilnehmer hatten laut der Polizei sofort die Rettungskette in Gang gesetzt - waren nicht erfolgreich. Die anderen vier beteiligten Personen - ein Mann und seine Beifahrerin im überholten Wagen und ein Mann und seine Beifahrerin im entgegenkommenden - erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden mit Notarzthubschraubern in das Krankenhaus Agathried in Bayern geflogen bzw. mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht.

Die beteiligten Fahrzeug wurden total bzw. schwer beschädigt. Die B 181 war für drei Stunden komplett gesperrt. 50 Einsatzkräfte waren mit dem Unfall beschäftigt.