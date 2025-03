Einige »Hoppala-Wurfe«: Jugendliche gibt 26 Hamster in Tierheim ab

Die Vorbesitzerin hat die Einzelgänger-Tiere in zwei Käfige gepfercht.



Tirol. Auf einen Schlag mussten im Tierheim Mentlberg in Innsbruck 26 Hamster aufgenommen werden. Die Besitzerin, eine Jugendliche, hat laut Tierheim einen Hamster zum Geburtstag bekommen.„Dann war noch ein Kollege, der seinen nicht mehr haben wollte, den hat sie dann aufgenommen und dann sind es immer mehr geworden und immer mehr und jetzt war es dann doch zu viel“, erklärt Anna Fili vom Tierheim Mentlberg wie die hohe Anzahl an Tieren, die in zwei Käfigen gelebt haben, zusammen gekommen ist.

Hamster hatten Stress in der Gruppe

Hamster sind Einzelgänger. "Mich hat es erstaunt, dass sie teilweise so gut beisammen waren, weil ich mir Schlimmeres vorgestellt habe, aber es waren natürlich auch einige Fälle dabei, die nicht so gut beisammen waren“, so Fili gegenüber dem ORF. Einige Tiere wiesen Verletzungen auf, darunter Bauch- und Augenverletzungen sowie vermutlich ein gebrochenes Bein. Ein "Hoppala-Wurf" könne passieren, "doch bitte kommt sofort zu uns, bevor es - wie in diesem Fall - außer Kontrolle gerät."

© Tierschutzverein für Tirol ×

Das Tierheim Mentlberg sucht neue Besitzer für einzelne und Laufräder mit einem Durchmesser von 30 Zentimetern für die Hamster. Momentan stehen nur die männlichen Tiere zur Vermittlung, da erst sichergestellt werden muss, dass die Weibchen nicht trächtig sind. Die verletzten Hamster werden natürlich erst vermittelt, sobald sie vollständig genesen sind.