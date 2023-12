Familienurlaub der Extraklasse: Familiamus spielt alle Stückerl

ÖSTERREICH verlost einen Kurzurlaub für die ganze Familie.

Erst vor elf Monaten eröffnete das Family Aktiv- & Wellnesshotel Familiamus als erstes Fünf-Sterne-Hotel in der Ski- und Almenregion Gitschberg Jochtal seine Pforten. Das Hotel ist komplett auf die Bedürfnisse von Familien ausgerichtet und bietet sowohl den großen, als auch den kleinen Urlaubern einen Traumurlaub, wie er im Buche steht. Jede Menge Spaß, entspannte Zweisamkeit und Genuss stehen ganz oben. Das Team um Gastgeberfamilie Nestl im Familiamus in Meransen hat es sich zum Ziel gemacht, perfekten Generationenurlaub für alle zu ermöglichen, und das inmitten der Natur in außergewöhnlicher Lage. Die magische Atmosphäre lädt schon bei der Ankunft dazu ein, den Alltag hinter sich zu lassen und sich verwöhnen zu lassen.

Bei einer Wanderung mit ihren Kindern entdeckten Susi und Peter Nestl den perfekten Platz für ihr Kinderhotel. Ihre persönliche Zauberformel lautet "Familia sumus": Wir sind Familie. Denn jeder der Familie hilft mit, den Urlaubern eine besondere Zeit zu bescheren.

© Fabbris ×

Ein verzauberter Ort, an dem Träume wahr werden, der Geborgenheit vermittelt und einzigartige Momente zu unvergesslichen Erinnerungen an besondere Abenteuer und Erlebnisse werden lässt - das ist die Vision der Familie Nestl für ihr Hotel. Das Fundament und die Philosophie des Hauses: Ein respektvoller Umgang mit Mensch, Tier und Natur. Die Familiamus-Farm, auf der man den Umgang mit Pferden erlernt, und ein Streichelzoo ergänzen das Angebot. Kinder und Jugendliche erkunden die Natur und werden dazu ermutigt, ihre Persönlichkeit und ihre Talente zu entfalten – gemeinsam mit der Familie oder in der individuellen Betreuung. Aus dieser Formel entstehen Harmonie und Glück. Stilvoller Komfort und kulinarischer Genuss runden einen Besuch im Familiamus ab. Die auf Familien ausgerichtete Ski- und Almenregion Gitschberg Jochtal erhält mit dem Familiamus ihr erstes Fünf-Sterne- und gleichzeitig ihr erstes All-Inclusive-Hotel für unbeschwertes Familienglück auf höchstem Niveau.Da sich im Hotel alles um Kinder dreht, warten auf über 1.000 Quadratmeter Indoor-Spielfläche mit Zauberlabor, Turnhalle, Atelier, Holzwerkstatt und Ninja Starrior Parcour sind starke Argumente, im Hotel zu bleiben. Ebenso die Wasserwelten mit Babypool, Rutschen, Nichtschwimmer-, Jugend-Action- sowie die miteinander verbundenen Innen- und Außenpools. Der Teens-Room zum Chillen und Spielen sowie Ausflüge und Challenges für unterschiedliche Altersstufen machen Langweile zum Fremdwort. Einmal in der Woche darf der Nachwuchs an den Herd, experimentiert, kocht, deckt ein und schmückt die Tafel. Frischgebackene Familien erwartet eine umfassende Baby-Ausstattung, eine Still-Lounge und wechselnde Angebote wie Baby-Schwimmen und -Massage.

Vor der Familiamus-Haustüre warten im Winter die 55 Pistenkilometer des Skigebiets Gitschberg Jochtal, sodass direkt losgewedelt werden kann. Neben dem Skilaufen bilden magische Schneeschuhwanderungen, Spurensuche und Fährtenlesen im Schnee, wilde Schneeballschlachten, Schneemann-Bauprojekte und Fahrten mit dem Pferdeschlitten den Stoff, aus dem kostbare Erinnerungen werden.

© Fabbris ×

Regionaler, von Bergen und Almwiesen inspirierter Genuss bildet die Basis des gastronomischen Konzepts. Das All-Inclusive-Paket bietet ein Frühstücksbuffet, die Lunch-Showküche, die Snackbar mit Obst- und Gemüse-Fingerfood, die Jause in der Lobby, das Essen im Kinderrestaurant und das fünfgängige Abendmenü. Auch Getränke wie Saft, Softdrinks, Heißgetränke, Weinbegleitung zum Menü sowie viele Familiamus-Aperitifs und -Cocktails sind inkludiert. Vom Brei fürs Baby über Pizza und Pasta für die Kids bis zum Gourmet-Erlebnis für die Größeren findet jeder sein kulinarisches Glück.



