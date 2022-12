Festnahme von Alabas Schwiegervater: Köche und Hotel widersprechen sich

Wo hat Frank Heppner zuletzt gearbeitet? Köche und Hotel widersprechen sich.

Wien. Es ist frostig kalt in Kitzbühel. Wenige Leute sind auf der Straße, vor ­allem Touristen und Leute, die am Tourismus verdienen. Reden will keiner. Dann doch: Zwei Köche erzählen oe24.TV-Reporter Mike Vogl, dass der am Mittwoch festgenommene Spitzenkoch Frank Heppner noch bis vor Kurzem im Hotel Kempinski ge­arbeitet habe.

Dort verneint das Hotel-Manager Gerhard Bosse auf ÖSTERREICH-Anfrage aber: „Herr Heppner arbeitet seit 2019 nicht mehr für uns. Wir haben auch keinen Kontakt.“

Ein Verwirrspiel. Viele Medien schreiben, dass Heppner bis vor Kurzem im Hotel-Restaurant aufkochte. Laut Website ist das Restaurant jetzt wegen einer kreativen Pause geschlossen.

Laut Gerüchten wurden sogar Stichwaffen bei Heppner beschlagnahmt. Auf ÖSTERREICH-Anfrage sagt der deutsche Generalbundesanwalt nicht, was beschlagnahmt worden ist.

Ein befreundeter Koch zeigt sich im Gespräch mit Mike Vogl erstaunt: „Heppner war ein ganz normaler Kollege. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er etwas mit einem Putsch zu tun hat. Es heißt, er habe einen Wohnwagen gekauft. Das habe er auch getan...“ Für Heppner gilt die Unschuldsvermutung.