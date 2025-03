Fünf Autos bei Brand in Innsbrucker Tiefgarage zerstört

Rund 25 Bewohner blieben unverletzt.

Innsbruck. Ein Brand in einer Tiefgarage eines Mehrparteienhauses in der Stadt Innsbruck hat am Sonntag in den frühen Morgenstunden fünf dort abgestellte Autos komplett zerstört und Schaden bei weiteren Fahrzeugen sowie beim Gebäude angerichtet. Das Feuer brach gegen 4.00 Uhr aus, der Rauch stieg u.a. auch aus Kanaldeckel auf, die Ermittlungen zur Ursache laufen noch.

Während des Brandes mussten die rund 25 Bewohner des Hauses kurzfristig evakuiert werden. Es gab keine Verletzten, teilte die Polizei mit. Neben der Berufsfeuerwehr Innsbruck waren auch die Freiwilligen Feuerwehren Hötting und Mühlau im Einsatz.