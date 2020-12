Großeinsatz in Tirol: Firmengebäude in Vollbrand

Rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz - Brandursache und Schadenshöhe noch unklar

Zu einem Großbrand ist es am späten Montagabend in Wörgl im Tiroler Bezirk Kufstein gekommen. Betroffen war das Firmengebäude eines kunststoffverarbeitenden Unternehmens in der Jakob-Prandtauer-Straße, wie die Polizei Dienstagfrüh berichtete. Rund 100 Feuerwehrleute standen im Einsatz, die Schadenshöhe konnte vorerst nicht beziffert werden.

© ZOOM.Tirol

Die erste Alarmierung erfolgte laut Polizei-Mitteilung um 23.06 Uhr. Die mit insgesamt 15 Fahrzeugen ausgerückten Feuerwehren Wörgl, Bruckhäusl und Söll versuchten den Brand einzudämmen und konnten ein Übergreifen der Flammen auf weitere Teile des Firmengebäudes sowie angrenzende Wohnhäuser verhindern.

Zur Brandursache konnten Dienstagfrüh noch keine Angaben gemacht werden, die Erhebungen dazu waren im Gange.