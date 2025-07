Gschnitz: Weitere Mure nach Unwettern

Erneut ist eine Mure auf die Landesstraße im Gschnitztal abgegangen – Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren.

Tirol. Nach schweren Muren am Montag wurde das Gschnitztal in der Nacht erneut von einer Mure getroffen. Gegen 21.30 Uhr ging im Bereich Gallreide Geröll auf die Straße ab. Feuerwehr, Bundesheer und 70 Einsatzkräfte arbeiten an der Räumung. Seit 7 Uhr waren am Mittwoch auch Bagger im Einsatz. Rund 20 Häuser sind bisher beschädigt, die Trinkwasserversorgung ist gesichert. Der Katastropheneinsatz läuft weiter.