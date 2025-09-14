Alles zu oe24VIP
Rattenberg
© ZOOM.Tirol

Großeinsatz in Tirol

Handyakku explodiert im Zug: 200 Fahrgäste evakuiert

14.09.25, 07:43
Der Handybesitzer verließ den Bahnhof unbekannt. 

Großeinsatz am Samstagabend im Tiroler Unterland. Gegen 20:40 Uhr explodierte im Cityjet kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Rattenberg der Akku eines Smartphones, das Handy geriet in Brand. 

Da der Fahrgast das Handy auf dem Boden vor einer Waggontür ablegte, breitete sich starker Rauch im Zug aus. Der Zug hielt im Bahnhof Rattenberg, wo etwa 200 Passagiere ausstiegen.

Rattenberg
© ZOOM.Tirol

Feuerwehrleute entfernten das brennende Gerät per Fußtritt auf den Bahnsteig und löschten den Brand. Um Rauch- und Geruchsentwicklung zu reduzieren, wurden beide Türen des Zuges geöffnet und die Garnitur belüftet.

Rattenberg
© ZOOM.Tirol

Der Besitzer des Handys konnte nicht mehr angetroffen werden. Ein Schaden entstand am Zug nur in Form leichter Verunreinigungen; schwerwiegende Schäden blieben aus. Die Passagiere mussten in einen anderen Zug umsteigen.

