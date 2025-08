Im Sekundenschlaf: Pkw-Lenker kracht in geparkte Autos

Fünf Leichtverletzte

Ein 54-jähriger Pkw-Lenker aus Deutschland ist am späten Donnerstagnachmittag auf der Zillertalstraße (B169) in Zell am Ziller in Tirol (Bezirk Schwaz) wegen eines Sekundenschlafs von der Fahrbahn abgekommen und ungebremst in mehrere geparkte Fahrzeuge eines angrenzenden Autohauses gekracht.

Der Mann sowie seine im Auto befindliche Frau und die drei Kinder im Alter von jeweils fünf und 13 Jahren erlitten leichte Verletzungen.

Sie wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert, informierte die Polizei. Am Unfallfahrzeug entstand augenscheinlich Totalschaden. Die parkenden Autos wurden erheblich beschädigt.