Känguru-Alarm im Zillertal

Bei der Suche nach seiner abgestürzten Drohne hat ein 20-jähriger deutscher Tourist am Freitagnachmittag am Rohrberg im Zillertal eine außergewöhnliche Entdeckung gemacht.

Auf einer Wiese stieß er auf ein entlaufenes Wallaby, wie die Polizei Tirol berichtet. Bei diesem Tier handelt es sich um ein scheues Beuteltier aus der Familie der Kängurus.

Um das flüchtende Tier einzufangen, wurde eigens eine Wildtierimmobilisatorin angefordert. Gemeinsam mit dem zwischenzeitlich ausfindig gemachten Besitzer versuchte sie, das Wallaby zu fassen. Bisher waren alle Bemühungen jedoch erfolglos.

Die Polizei richtet daher einen Appell an die Öffentlichkeit: Sollte das Wallaby gesichtet werden, wird um umgehende Meldung gebeten, damit weitere Maßnahmen eingeleitet werden können.