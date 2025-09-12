Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Tirol
wallaby
© Symbolbild (Getty Images)

Entlaufenes Tier

Känguru-Alarm im Zillertal

12.09.25, 20:45
Teilen

Bei der Suche nach seiner abgestürzten Drohne hat ein 20-jähriger deutscher Tourist am Freitagnachmittag am Rohrberg im Zillertal eine außergewöhnliche Entdeckung gemacht.

Auf einer Wiese stieß er auf ein entlaufenes Wallaby, wie die Polizei Tirol berichtet. Bei diesem Tier handelt es sich um ein scheues Beuteltier aus der Familie der Kängurus.

Um das flüchtende Tier einzufangen, wurde eigens eine Wildtierimmobilisatorin angefordert. Gemeinsam mit dem zwischenzeitlich ausfindig gemachten Besitzer versuchte sie, das Wallaby zu fassen. Bisher waren alle Bemühungen jedoch erfolglos.

Die Polizei richtet daher einen Appell an die Öffentlichkeit: Sollte das Wallaby gesichtet werden, wird um umgehende Meldung gebeten, damit weitere Maßnahmen eingeleitet werden können.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden