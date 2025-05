Kanzler Stocker feiert am Gauder Fest

Der Gauder Bock mit 7,8 &% vol. heizt die Stimmung im Festzelt an.

Tirol. Jährlich am 1. Wochenende im Mai findet das traditionelle Gauder Fest – Österreichs größtes Frühlings- und Trachtenfest – in Zell am Ziller statt. Rund 30.000 Besucher kommen an diesem Wochenende, der Start erfolgte erfolgreich am 1. Mai bei Sonnenschein, ins Zillertal und verwandeln die Marktgemeinde in ein buntes Farbenmeer. Bis ist für ein abwechslungsreiches und spannendes Programm gesorgt. Nur die Tierschau musste wegen der aktuellen Lage rund um die Maul- und Klauenseuche abgesagt werden.

Am Samstag wird um 12 Uhr der „Tag der Trachtler Jugend“ gefeiert mit einem Einzug der fast 900 Jungtrachtler vom Bahnhof durch das Ortszentrum zum Festzelt.

Das türkise Regierungsteam will in den kommenden Monaten im ganzen Land "hören, was die Menschen bewegt" und ihnen das Arbeitsprogramm näherbringen. Startpunkt der Tour ist der heutige Besuch von Kanzler und Parteichef Christian Stocker am Gauder Fest im Tiroler Zillertal.