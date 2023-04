Klima-Kleber legen Verkehr in Innsbruck lahm

Auf der Bachlechnerstraße haben Aktivisten der Letzten Generation einen Protestmarsch im Schneckentempo begonnen

Die Klima-Aktivisten fordern dabei einmal mehr von der Regierung das Verbot neuer Öl- und Gasbohrungen sowie Tempo 100 auf der Autobahn

???? EILT: PROTESTMARSCH AUF DER BACHLECHNERSTRAßE IN INNSBRUCK????



Die Regierenden sind noch immer nicht bereit die aller einfachsten Schutzmaßnahmen für unser aller Überleben umzusetzen? Wo bleibt #Tempo100 auf Autobahnen? pic.twitter.com/Zb9FOJyC8l — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) April 5, 2023

Veronika Kurz, 21, studiert Geographie. Statt im Hörsaal ist sie heute in Innsbruck auf der Straße: “Ich lerne in meinem Studium, was uns in der Erderhitzung droht - deshalb muss ich mich gegen die Untätigkeit dieser Regierung auflehnen. Mit dem Finger auf andere zeigen ist keine Zukunftspolitik. Die Menschen in China produzieren für einen Spottlohn unter miserablen Bedingungen unsere billigen Handys - und dann rechnen wir ihnen auch noch die Emissionen an. Das ist einfach nicht gerecht!"

Alexandra Lachmann, 59, Klavierlehrerin, erklärt: “Bei uns in Österreich hätten wir leichtes Spiel mit der Energiewende. Die Häuser dämmen, den Schienenverkehr ausbauen und die Industrie auf Erneuerbare umstellen. Wir haben das Wissen, um unseren Kindern eine bessere Welt zu hinterlassen. Leider fehlt dieser Bundesregierung jegliche Einsicht. Statt wenigstens die einfachsten Schutzmaßnahmen wie Tempo 100 auf der Autobahn einzuführen, zerstören wir weiter unsere Lebensgrundlagen. Das ist für mich einfach unerträglich!"