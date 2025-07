Land Tirol gibt nächsten Wolf zum Abschuss frei

Das Tier soll sechs Schafe gerissen haben.

Das Land Tirol hat eine Abschussverordnung für einen Wolf im Wipptal (Bezirk Innsbruck-Land) erlassen. Das Tier soll sechs Schafe bei Ellbögen gerissen haben, vier weitere Tiere gelten als vermisst. Der Amtstierarzt bestätigte den Wolfsverdacht, Proben wurden zur genetischen Analyse nach Wien geschickt.

Die Verordnung gilt acht Wochen im Umkreis von zehn Kilometern. Die örtliche Jägerschaft wurde informiert. Es ist die neunte Abschusserlaubnis in Tirol in diesem Jahr. Zwei Wölfe wurden bisher erlegt. Aktuell gelten auch Verordnungen in Osttirol, dem Ötztal, Stubaital und Tiroler Unterland.