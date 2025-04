Lift-Fahrt mit Tücken in Innsbruck

Das neue Aufzugssystem in der Innsbrucker Klinik stellt so manche Besucherin und manchen Besucher vor Herausforderungen. Dabei soll es schneller, effizienter und energie­schonender sein.

Innsbruck. Das neue Lift-System im Chirurgie-Gebäude der Innsbrucker Klinik verwirrt einige Besucher. Statt Knöpfen im Lift muss das gewünschte Stockwerk vorab über einen Bildschirm ausgewählt werden. Eine Stimme nennt dann den passenden Lift. Während manche ratlos vor den Türen stehen, loben andere das moderne System. Klinik-Verwaltungsleiter Milan Pos hebt die Vorteile hervor: Kürzere Wartezeiten, weniger Fahrten und 30 Prozent Energieeinsparung. Zwei Millionen Euro wurden in das neue Liftsystem investiert. Obwohl es zu Beginn vereinzelt Probleme gab, vertraut die Klinik auf den Lerneffekt. Die Aufzüge sind auch in Wiener Spitälern im Einsatz – weitere könnten folgen.

