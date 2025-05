Lkw-Dieseltank riss auf: 200 Liter flossen in Achensee

Eine 30 Meter lange Ölsperre wurde errichtet

200 Liter Diesel sind Mittwochmittag in den Achensee im Tiroler Unterland gelangt. Die Ursache: Ein von einem 26-jährigen Afghanen gelenkter Lkw war in Maurach am Achensee (Bezirk Schwaz) in einem Baustellen-Bereich mit abgelegten Begrenzungssteinen kollidiert. Dabei riss der Dieseltank des Lkw auf und der Treibstoff konnte ungehindert austreten bzw. über den Kanal der Gemeinde in den See gelangen. Die Feuerwehr errichtete eine 30 Meter lange Ölsperre im Achensee.

© FF Eben am Achensee ×

Der ausgeflossene Diesel wurde zudem mit Sprühbindemittel gebunden, teilte die Polizei mit. Die Maßnahmen sollen bis einschließlich kommenden Montag aufrecht bleiben.

Der Lkw war laut Exekutive gegen die Begrenzungssteine geprallt, als der Lenker nachkommenden Fahrzeugen das Vorbeifahren ermöglichen wollte. Im Einsatz standen die Feuerwehren Eben am Achensee und Achenkirch mit insgesamt 20 Mann und fünf Fahrzeugen.