Mehrere Mädchen sexuell belästigt: 22-Jähriger festgenommen

Ein 22-Jähriger soll am Mittwoch und Donnerstag in Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) mehrere Mädchen und eine Frau sexuell belästigt haben.

Fieberbrunn. Laut Polizei berührte er am Donnerstag bei der Achenpromenade ein Mädchen unsittlich und küsste es, tags zuvor versuchte er selbiges bei einer Frau. Zudem soll er gegenüber mehreren Mädchen unsittlich "artikuliert und gestikuliert" haben, hieß es. Ein Zeuge verständigte schließlich am Donnerstag die Polizei.

Der Mann aus Burundi wurde in alkoholisiertem Zustand festgenommen und anschließend in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. Mögliche weitere Opfer wurden am Samstag ersucht, sich bei der Polizei zu melden.