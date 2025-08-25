Alles zu oe24VIP
Brixen im Thale
© ZOOM.Tirol

Schwer verletzt

Radfahrer (19) stürzt in Bach - mit Kran geborgen

25.08.25, 08:22
Teilen

Der junge Mann musste mit Kran geborgen und ins Krankenhaus geflogen 

Ein 19-jähriger Österreicher ist Sonntagnachmittag im Tiroler Brixen im Thale (Bezirk Kitzbühel) mit seinem Rad von der Fahrbahn abgekommen, in einen Graben gestürzt und dabei verletzt worden.

Brixen im Thale
© ZOOM.Tirol

Der Mann war mit seinem 55-jährigen Vater unterwegs gewesen. Er stürzte nahe einer Brücke über eine steile Böschung in ein Bachbett und blieb im seichten Wasser liegen. Er musste mit einem Kran geborgen und mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik geflogen werden.

Brixen im Thale
© ZOOM.Tirol

Der Vater hatte seinen vorausfahrenden Sohn zuvor noch "an den Bremshebeln pumpen" gesehen, teilte die Polizei mit. Auch habe er noch zu seinem Vater geblickt. Dann kam er links von der Fahrbahn ab, verfehlte dabei ein Brückengeländer und stürzte mehrere Meter ab.

Brixen im Thale
© ZOOM.Tirol

Der Vater alarmierte die Rettungskräfte und leistete gemeinsam mit einem nachkommenden Verkehrsteilnehmer Erste Hilfe. Die Bergung wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Kitzbühel durchgeführt.

