Raser (24) fuhr Polizisten über den Fuß: Festnahme

Der 24-Jährige lieferte sich auf der Brennerautobahn ­eine Verfolgungsjagd.

Tirol. Der deutsche Pkw-Lenker ohne Führerschein war auf der A13 viel zu schnell unterwegs und lieferte sich wilde Überholmanöver. Daraufhin wollte ihn eine Polizeistreife anhalten. Anstatt stehen zu bleiben, fuhr der Mann weiter und krachte im Stau an der Grenze im Gries am Brenner in einen Lkw. Als ein Polizist versuchte, ihm den Zündschlüssel abzuziehen, fuhr er den Beamten über den Fuß und verletzte ihn.

Der 24-Jährige setzte die Fahrt fort, krachte wieder gegen einen Lastwagen und fuhr dann gegen das Heck eines Einsatzfahrzeuges der Autobahnpolizei auf dem mittleren Fahrstreifen. Der Lenker, der unerlaubterweise mit dem Auto seines Vaters in Deutschland losgefahren war, wurde festgenommen. Er wird angezeigt.