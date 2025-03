Das neue Album der Schlager-Queen erschien im Oktober 2024.

Ischgl. Andrea Berg tritt am 6. April beim „Top of the Mountain Spring Concert“ in Ischgl auf. Das Konzert findet auf der Idalp auf 2.320 Metern Höhe statt. Die 58-Jährige zählt mit über 16 Millionen verkauften Tonträgern und 13 Nummer-eins-Alben zu den erfolgreichsten Schlagersängerinnen. Auch in Österreich dominiert sie regelmäßig die Charts.