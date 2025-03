Auf Heimweg: Fremder wollte Schülerin (11) ins Auto zerren

Der Unbekannte wollte das Kind ins Auto zerren.

Ein elfjähriges Mädchen hat am Montagnachmittag auf dem Heimweg von der Schule in Kematen in Tirol einen furchtbaren Vorfall erlebt. Im Bereich der Zwölfergasse wurde das Kind von einem unbekannten Mann in einem Pkw bedrängt und am Weitergehen gehindert.

Laut den Angaben des Mädchens packte der Täter sie an den Armen und versuchte, sie ins Fahrzeug zu ziehen. Doch die Elfjährige wehrte sich tapfer: Durch ihre Gegenwehr gelang es ihr, sich aus dem Griff des Mannes zu befreien und zu flüchten.

Polizei bittet um Hinweise

Die Mutter des Mädchens erstattete umgehend Anzeige bei der Polizeiinspektion Kematen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Polizei bittet die Bevölkerung um zweckdienliche Hinweise. Wer sachdienliche Informationen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 059133 7115 zu melden.