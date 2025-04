Schock in Tirol: Bekanntes Gasthaus geriet in Brand

Der Dachstuhl des Gasthofes Gappen in Kramsach im Tiroler Unterland (Bezirk Kufstein) ist am späten Mittwochnachmittag in Brand geraten.

Feuer dürfte von einem Holzbalkon ausgegangen sein. Die Flammen griffen daraufhin auf die Holzfassade über und setzten die mit Rigips verkleidete Holzbalkendecke in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen. © ZOOM.Tirol × Auch die Höhe des Sachschadens blieb zunächst offen. Feuerwehrleute aus Kramsach, Rattenberg, Radfeld, Brixlegg und Jenbach hatten die Flammen durch das Öffnen von Fassade und Decke unter Kontrolle gebracht, informierte die Polizei am Abend. Die Unterinntalstraße (L211) war während der Löscharbeiten gesperrt.