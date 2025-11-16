Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Tirol
Schwerer Crash in Kitzbühel: Sieben Verletzte
© Stadtfeuerwehr Kitzbühel

Rettungshubschrauber

Schwerer Crash in Kitzbühel: Sieben Verletzte

16.11.25, 10:07 | Aktualisiert: 16.11.25, 11:56
Teilen

Bei einem Verkehrsunfall auf der B161 Pass Thurn Straße in Kitzbühel wurden gestern, Samstag, sieben Personen zum Teil schwer verletzt.  

Ein 40-jähriger Lenker aus Deutschland war am Nachmittag mit seinem Auto aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem entgegenkommenden Wagen einer 22-jährigen Frau aus München kollidiert. Danach prallte der Pkw des Mannes noch gegen ein Holzschild.

Im Auto des 40-Jährigen hatten sich seine 42-jährige Ehefrau und zwei Kinder im Alter von vier und sieben Jahren befunden. Im Pkw der Münchnerin waren eine 21- und eine 22-Jährige mitgefahren. Die Frauen stammen ebenfalls aus München. Die 21-jährige Beifahrerin wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Kufstein geflogen, die anderen Verletzten kamen ins Krankenhaus nach St. Johann in Tirol, teilte die Polizei mit. Für die Dauer des Rettungseinsatzes war die Pass Thurn Straße gesperrt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden