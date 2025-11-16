Schwerer Crash in Kitzbühel: Sieben Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall auf der B161 Pass Thurn Straße in Kitzbühel wurden gestern, Samstag, sieben Personen zum Teil schwer verletzt.

Ein 40-jähriger Lenker aus Deutschland war am Nachmittag mit seinem Auto aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem entgegenkommenden Wagen einer 22-jährigen Frau aus München kollidiert. Danach prallte der Pkw des Mannes noch gegen ein Holzschild.

Im Auto des 40-Jährigen hatten sich seine 42-jährige Ehefrau und zwei Kinder im Alter von vier und sieben Jahren befunden. Im Pkw der Münchnerin waren eine 21- und eine 22-Jährige mitgefahren. Die Frauen stammen ebenfalls aus München. Die 21-jährige Beifahrerin wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Kufstein geflogen, die anderen Verletzten kamen ins Krankenhaus nach St. Johann in Tirol, teilte die Polizei mit. Für die Dauer des Rettungseinsatzes war die Pass Thurn Straße gesperrt.