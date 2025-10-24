Silvretta-Hochalpenstraße bleibt auch im Sommer 2026 zu

Die Straße zwischen Partenen im Montafon und dem Tiroler Galtür ist bei Ausflüglern sehr beliebt.

Tirol. Die Silvretta-Hochalpenstraße zwischen Vorarlberg und Tirol bleibt auch im Sommer 2026 auf Vorarlberger Seite geschlossen. Der Grund: Nach Vermurungen 2024 und weiteren Schadensereignissen 2025 dauern die geologischen Untersuchungen weiter an.

Die Anfahrt über Tirol wird wie heuer mautfrei möglich sein, das teilten die illwerke vkw, die bereits 8 Mio. Euro in Sicherungsmaßnahmen investiert haben, am Freitag mit. Im kommenden Sommer soll erneut die Vermuntbahn in Betrieb genommen werden, um die Bielerhöhe von Vorarlberger Seite aus zugänglich zu machen.

Die Straße zwischen Partenen im Montafon und dem Tiroler Galtür ist bei Ausflüglern sehr beliebt. Am höchsten Punkt der Silvretta Hochalpenstraße liegt einer der beeindruckendsten Stauseen in den Tiroler Alpen.