Spaziergängerin (53) von Bullterrier gebissen

Der Hund hatte sich von der Leine seiner Besitzerin gelöst und die Spaziergängerin attackiert.

Ein Bullterrier Rüde hat Dienstagnachmittag auf einem Fußweg im Tiroler Tarrenz (Bezirk Imst) eine 53-jährige Spaziergängerin angesprungen, in den Oberschenkel gebissen und dabei verletzt. Die Frau hatte zuvor ihren kleinen Hund der Rasse Lagotto schützend in die Arme genommen, nachdem sich der Bullterrier aggressiv verhalten und heftig an der Leine gezogen hatte. Dessen Besitzerin, eine 53-jährige Deutsche, verlor letztlich die Kontrolle und der Hund löste sich.

Nachdem der Bullterrier die Österreicherin verletzt hatte, konnte die Deutsche den Hund am Halsband packen und zurückziehen, informierte die Polizei. Die Verletzte begab sich schließlich selbstständig in das Krankenhaus Zams, wo eine tiefe Bisswunde am Oberschenkel festgestellt wurde. Der Vorfall wurde erst am Mittwoch angezeigt.