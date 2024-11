Studie: Einhausung der Inntalautobahn sinnvoll

Einhausung würde 1,8 Kilometer lang sein.

Eine aktuelle Machbarkeitsstudie und Lärmmessungen zeigen, dass eine Einhausung der Inntalautobahn im Westen Innsbrucks sinnvoll wäre. Die Lärmmessungen im Auftrag der ASFINAG, konkret in den Bereichen Höttinger Au, Mentlberg und Sieglanger zeigen, dass für 6.228 Bewohner die Lärm-Grenzwerte überschritten werden. Zur Lösung dieses Problems wurden insgesamt sechs Varianten untersucht, von Lärmschutzwänden über eine Tunnelvariante bis zu einer Tieferlegung und Einhausung der Autobahn. Neben 37. 000 Quadratmetern an Lärmschutzwänden wären zwei Einhausungen sinnvoll: Die Einhausung von Mentlberg bis zur Feuerwehr in Sieglanger mit 1,8 Kilometer Länge und eine Ein-Kilometer-Einhausung des Innsbrucker Stadtteils Amras.