Lawinenopfer fährt weiter, löst zweites Schneebrett aus

Kurz nachdem das Lawinenopfer wieder losgefahren war, löste es erneut ein Schneebrett aus.

Pitztal. Ein 45-jähriger Freerider ist Samstagmittag am Pitztaler Gletscher von einer Lawine mitgerissen und dabei schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem 51-jährigen Bruder unterwegs gewesen, als sich bei der Abfahrt beim Mittagskogel in einer steilen Rinne auf rund 3.000 Metern Seehöhe ein Schneebrett löste. Beide wurden erfasst und mitgerissen, der Ältere zog jedoch seinen Lawinenairbag und blieb an der Oberfläche. Der 45-Jährige wurde von seinem Bruder verletzt entdeckt.

Dabei befand sich der Deutsche bereits an der Schneeoberfläche, berichtete die Polizei. Der Schwerverletzte wurde vom Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Die Besatzung des Hubschraubers bot dem Bruder ebenfalls an, mit ins Tal zu fliegen.

Sturer Freerider löst zwei Lawinen aus

Dieser beharrte jedoch darauf, selbstständig abzufahren. Nur kurz nachdem er wieder losgefahren war, löste er erneut ein Schneebrett aus, das ihn 300 Meter mitriss. Er löste erneut seinen Lawinenairbag aus und wurde nicht verschüttet. Der Freerider suchte seine Skiausrüstung in den Schneemassen und fuhr anschließend ins Tal. Er wurde schließlich unverletzt von der Bergrettung Innerpitztal zur Talstation gebracht.