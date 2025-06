Trotz Nein in Pfunds: Mehrheit unterstützt Ausbau

Immer wieder Reumannplatz: Drei Syrer niedergestochen Bei einer Streiterei mit Raub unter Syrern am Reumannplatz wurden am Montag am späten Nachmittag drei Männer niedergestochen - nach zwei Landsleuten wird intensiv gefahndet. Auch an einem zweitens Hotspot in Ottakring gab es einen irren Zwischenfall mit einem Messer.