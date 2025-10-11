Unbekannter tritt Mädchen (11) vom Rad – Krankenhaus

Die 11-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Nußdorf-Debant. Ein Unbekannter hat am Freitag in Nußdorf-Debant in Osttirol bei einer Kreuzung eine elfjährige Radfahrerin mit einem Fußtritt ohne ersichtlichen Grund umgetreten. Das Mädchen kam dadurch zu Sturz und blieb verletzt auf der Straße liegen. Der Täter, der ebenfalls mit einem Rad unterwegs war, fuhr einfach davon, informierte die Polizei.

Der Zwischenfall ereignete sich am frühen Nachmittag. Während der Fahrt trat der Unbekannte gegen das Rad des Kindes. Die Elfjährige wurde verletzt ins Krankenhaus Lienz eingeliefert. Eine Fahndung nach dem Täter blieb ohne Erfolg.