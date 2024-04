Urlauber stürzt mit Auto 30 Meter in Schlucht

Der 60-jährige Lenker wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt.

Ein 60-jähriger Deutscher ist am Samstag in Ginzling im Tiroler Zillertal mit seinem Pkw 30 Meter in eine Schlucht abgestürzt und aus dem Fahrzeug geschleudert worden. Der Mann wollte sein Auto wenden, nachdem er auf dem Schotterweg nicht mehr weitergekommen war. Dabei geriet er über den Weg hinaus und stürzte in die sogenannte Zemmschlucht. Der 60-Jährige blieb rund zehn Meter oberhalb des Bachbettes liegen, berichtete die Polizei.

Nach der Erstversorgung durch Polizei und Rettung wurde der Deutsche mit dem Tau eines Rettungshubschraubers geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen. Das Auto wurde von der Freiwilligen Feuerwehr aus der Schlucht gezogen.

