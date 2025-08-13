Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Tirol
Hochfirst
© Guardia di Finanza

Berg-Drama

Vater und Sohn stürzen in den Ötztaler Alpen in den Tod

13.08.25, 07:43
Teilen

Der 67-Jährige und sein 25-jähriger Sohn wurden tot aufgefunden 

Ein 67-jähriger Vater und sein 25-jähriger Sohn sind am Montag bei einer Bergtour auf der Südtiroler Seite der Ötztaler Alpen ums Leben gekommen. Dies berichtete die Südtiroler Internetplattform "stol.it". Die beiden hatten laut bisherigen Informationen den Hochfirst (3.403 Meter) bestiegen und waren Richtung Pfelders unterwegs, als sie aus bisher unbekannter Ursache offenbar rund 50 Meter von einem Steig abstürzten.

Der Absturz dürfte sich unterhalb des Rauhjochs ereignet haben. Als die beiden Südtiroler aus St. Martin in Passeier Montagabend nicht nach Hause zurückkehrten und auch telefonisch nicht erreichbar waren, wurde eine großangelegte Suchaktion gestartet. In der Nacht auf Dienstag wurden sie dann auf rund 2.600 Metern Höhe tot aufgefunden. Im Einsatz standen Kräfte der Bergrettungsstellen von Pfelders, Moos und Platt, eine Drohneneinsatzstaffel, der Notarzthubschrauber Pelikan, die Finanzpolizei mit Hubschrauber sowie die Carabinieri.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden