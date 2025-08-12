Rätselhafter Leichen-Fund auf 2.500 Metern Höhe

Mysteriöser Fall: Ein herrenloser Rucksack führte zu Leiche

In Trins im Bezirk Innsbruck-Land ist ein Alpinist tödlich verunglückt. Nachdem am Montag im Bereich Hammerspitz in Richtung Padasterjochhaus von anderen Bergsteigern ein herrenloser Rucksack bemerkt worden war, konnte im Zuge eines Suchfluges mit dem Polizeihubschraubers "Libelle" am Abend eine männliche Leiche im Bereich einer steilen Rinne unterhalb des Gipfels lokalisiert werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte

© ZOOM.Tirol

Der Notarzt des nachalarmierten Notarzthubschraubers "Christophorus 1" konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der Leichnam konnte aufgrund der einsetzenden Dunkelheit nicht mehr geborgen werden, die Bergung wurde am Dienstag fortgesetzt.

Die Identität des verunglückten Alpinisten steht derzeit noch nicht fest.