Vermisste Tirolerin (15) taucht nach 3 Monaten plötzlich in München auf

Eine seit Mitte Februar im Tiroler Völs bei Innsbruck abgängige 15-Jährige ist wieder aufgetaucht.

Die Jugendliche hatte sich am Sonntag selbstständig bei einer Polizeidienststelle in München gemeldet, teilte die Tiroler Exekutive am Montag mit. Sie wurde inzwischen von ihrer Mutter abgeholt und befand sich wieder in Tirol. Die näheren Umstände seien derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand von Ermittlungen, hieß es.

Die 15-Jährige, die laut "Tiroler Tageszeitung" in einer Jugendeinrichtung gelebt hatte, galt seit dem 10. Februar als abgängig. Damals hieß es, dass eine Fahrt ins Ausland - vermutlich nach Deutschland - nicht ausgeschlossen werden könne. Es gab aber zunächst keine konkreten Erkenntnisse.