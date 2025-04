Wilde Verfolgungsjagd von Raser endete im Schulgarten

Als er von einer Streife angehalten wurde, raste der Russe einfach davon.

Ein 21-jähriger Russe lieferte sich am Dienstagabend eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei – und landete im Garten einer Innsbrucker Volksschule! Die Irrfahrt begann am Dienstagabend in der Schützenstraße, als der junge Fahrer eine Polizeikontrolle einer Streife ignorierte. Statt anzuhalten, trat er voll aufs Gas!

Mit quietschenden Reifen lenkte der Russe durch Innsbruck, raste gegen die Einbahn, überfuhr mehrere Ampelanlagen, Ampelkasten sowie einen Zaun. Mehrere Streifenwagen nahmen die Verfolgung auf. Bei einer Schule verlor der 21-Jährige schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug: Das Auto schleuderte durch einen Zaun – und krachte mitten in den Schulgarten der Volksschule Neu Arzl!

Wollte zu Fuß flüchten

Trotz leichter Kopfverletzungen versuchte der Russe sogar noch zu Fuß vom Unfallort zu fliehen, doch eine Polizeistreife konnte den jungen Mann schließlich aufhalten und festnehmen.

Es wird geprüft, ob der Mann unter Drogeneinfluss stand. Am Auto entstand ein Totalschaden und die die Straßenleiteinrichtung wurde schwer beschädigt .