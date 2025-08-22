Zivilschutz-Alarm wegen Großbrand in Tirol ausgelöst

Ein Brand in einer Recycling-Anlage in Tirol hat den AT-Alert ausgelöst. Mehrere Feuerwehren sind im Großeinsatz, die Bevölkerung wurde über ihre Handys gewarnt.

Ein Großbrand ist Freitagnachmittag aus bisher unbekannter Ursache in der Lagerhalle eines Recyclinghofes in Pill im Tiroler Bezirk Schwaz ausgebrochen. Rauchwolken stiegen hoch auf, mehrere Feuerwehren waren im Einsatz. Das Land löste indes einen sogenannten AT-Alert für den Raum zwischen Wattens (Bezirk Innsbruck-Land) und der Bezirkshauptstadt Schwaz aus - eine Warnmeldung, die dort direkt auf alle eingeloggten Mobiltelefone der Bevölkerung ausgeschickt wird.

Die Bevölkerung wurde darin aufgefordert, Fenster, Türen und Dachluken zu schließen, in Gebäuden zu bleiben und das Gebiet im nahen Umkreis des Einsatzortes zu meiden. Außerdem sollten im Nahbereich des Einsatzortes Lüftungs- und Klimaanlagen ausgeschaltet werden. "Wir beobachten die Situation genau und sind laufend im Kontakt mit den Einsatzorganisationen", erklärte Elmar Rizzoli, Leiter des Tiroler Zentrums für Krisen- und Katastrophenmanagement, in einer Aussendung.