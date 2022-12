Schon wieder wird Tirol von einem tödlichen Ski-Unfall erschüttert. Zwei Burschen aus Deutschland, beide erst 17 Jahre alt, erlagen ihren schweren Verletzungen.

Zwei 17-jährige Deutsche sind Mittwochvormittag beim Skifahren im Skigebiet Steinplatte in Waidring in Tirol (Bezirk Kitzbühel) ums Leben gekommen. Die beiden Jugendlichen waren ausgerechnet auf der roten Piste 13 (Rennpiste) im mittleren Bereich über den rechten Rand hinausgefahren und zu Sturz gekommen. Beide stürzten daraufhin 50 bis 60 Meter über teils mit Steinen durchsetztem und kaum mit Schnee bedecktem Alm- bzw. Wiesengelände ab. Sie verstarben trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle.

© steinplatte.tirol (Screenshot)

Die Piste mit der Nummer 13 wurde zum Unglücksort



Zuvor hatten Ersthelfer sofort mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen begonnen und die Rettungskette in Gang gesetzt, berichtete die Polizei. Die Besatzung zweier Rettungshubschrauber setzte schließlich die Reanimation fort – jedoch ohne Erfolg. Laut Zeugen waren die beiden Deutschen auf der roten Piste mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen.