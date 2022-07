Tourismus (fast) wie vor Corona

Erste zwei Monaten der Sommersaison in Österreich waren die drittbesten aller Zeiten.

Wien. Gute Stimmung bei den heimischen Touristikern. Urlaub in Österreich ist gut gebucht und wieder nahezu so gefragt wie vor Corona. Von Mai bis Juni wurden rund 19,2 Mio. Nächtigungen verzeichnet, wie aus vorläufigen Daten der Statistik Austria hervorgeht. Das sind nur 4,5 % weniger als im selben Zeitraum 2019.





„Damit wurden in der diesjährigen Sommervorsaison fast wieder die Nächtigungsrekorde von Mai/Juni 2019 und 2018 erreicht“, so Statistik-Austria-General­direktor Tobias Thomas. Das erste Drittel des Sommerhalbjahres sei das bisher drittstärkste seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen.

Mehr Inlands-Gäste. Insbesondere stieg die Zahl der Urlauber aus dem Inland nochmals kräftig – und zwar um 6,5 % gegenüber dem Vor-Corona-Niveau auf 7,2 Mio. ­Gäste. Ein Anteil von knapp 38 % an den Gesamtbuchungen geht auf das Konto inländischer Urlauber. Alle Bundesländer außer Nieder­österreich verzeichneten hier Zuwächse gegenüber 2019.

12 Mio. Übernachtungen in Österreich allein im Juni

Der Großteil der Buchungen entfiel mit 12 Mio. Übernachtungen allein auf den Monat Juni. Das waren um 60,6 % mehr als im Juni 2021 und schon wieder fast so viele wie im Juni 2019, also vor Corona, mit 12,6 Mio. Nächtigungen. „War Mai als Frühsommermonat noch etwas verhalten, zeigt der Juni, dass Sommerurlaub in ­Österreich wieder zu den beliebtesten Reisezielen gehört“, sagt Tourismus-Staatssekretärin Susanne Kraus-Winkler.

Das gesamte 1. Halbjahr 2022 lag mit 62,5 Mio. Nächtigungen allerdings noch um 18,1 % unter dem Niveau vor der Coronapandemie.