Steinplan Murtal
© Bergfex

Murtal

Traurige Gewissheit: Tagelang Vermisster (61) tot aufgefunden

16.10.25, 18:43
Traurige Gewissheit für die Familie: Ein seit Tagen vermisster Mann (61) wurde heute Morgen im Murtal tot aufgefunden.

Hohentauern, Bezirk Murtal. Bereits am Mittwochnachmittag verständigten Angehörige die Polizei, nachdem sie seit Sonntagmittag keinen Kontakt mehr zu dem Mann hatten.

Daraufhin wurde umgehend eine großangelegte Suchaktion eingeleitet. Daran beteiligten sich rund 40 Einsatzkräfte von Polizei, Bergrettung, Feuerwehr und der Alpinpolizei Murtal. Unterstützt wurden sie dabei von Hubschrauber, Drohne und Suchhunden. 

Da die Suche am Mittwoch bei Einbruch der Dunkelheit ohne Ergebnis abgebrochen werden musste, wurde sie am Donnerstagmorgen mit etwa 70 Einsatzkräften fortgesetzt. Relativ bald dann die schreckliche Gewissheit: Der Mann wurde tot aufgefunden.  Kurz vor 10 Uhr entdeckten Suchtrupps den Abgängigen leblos in einem Bachbett unweit seines Wohnortes.

Der 61-Jährige wurde unter Beiziehung eines Arztes durch Bergrettung und Polizei geborgen. Äußerliche Verletzungen oder Anzeichen auf Fremdverschulden konnten bislang nicht festgestellt werden. Zur genauen Klärung der Todesursache wurde eine sanitätspolizeiliche Obduktion angeordnet.

