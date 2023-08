Trottel-Räuber vergeigte Überfall: Jetzt spricht der Trafikant

Ein Unbekannter versuchte am Mittwochabend in Graz, eine Trafik auszurauben - er versuchte es. Dank des ruhigen Trafikanten musste der Übeltäter ohne Beute fliehen.

Graz. Im Stadtbezirk Mariatrost wollte ein Unbekannter eine Trafik überfallen - scheiterte jedoch am lässigen Trafikanten Marco Koller. Dieser überzeugte den Räuber davon, die Registrierkasse lasse sich nach Geschäftsschluss "leider" nicht mehr öffnen. "Da kann man leider nichts machen", sagte er dem verdutzten Maskierten in ruhiger Tonart. "Da hättest eine Stunde früher kommen müssen", erklärte der Trafikant weiter - und das alles während der Räuber eine Pistole in der Hand hielt.

Jetzt spricht der Trafikant Koller über den kuriosen Vorfall im "Standard". Am Anfang dachte er, es sei ein Scherz - bis er die Pistole sah. "Ich habe dann einmal versucht, dass ich durchs Reden die Waffe von der Gitti (seiner Mitarbeitern, Anm. d. Red.) wegbringe, weil der Räuber ja direkt vor ihr gestanden ist. Als Vorgesetzter musst du bei sowas eingreifen und kühlen Kopf bewahren", erzählt Koller im "Standard"-Interview.

Trafikant hatte die Trafik erst Anfang August übernommen

Die Trafik habe er erst Anfang August übernommen. "Es ist schon klar, dass so etwas in einer Trafik immer vorkommen kann, aber gleich nach einer Woche hätte ich nicht damit gerechnet.", so Koller auf die Frage des "Standard", ob er schon einmal überfallen worden sei. In der Trafikakademie würde einem gesagt werden, man solle bei einem Überfall einfach das Gelb übergeben, da man sowieso versichert sei. "Aber ich habe an der Stimmlage sofort gemerkt, dass der Bursche harmlos ist. Er hat herumgezittert, die Kameras haben ihn auch nervös gemacht."

Auf den Einfall, den Räuber davon zu überzeugen, die Registrierkasse würde sich nicht mehr öffnen lassen, sei er gekommen, da er gerade im selben Moment auf die Uhr blickte. "Da war es gerade Punkt 18 Uhr und ich habe mir gedacht: Das probiere ich jetzt.", so Koller.