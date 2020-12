Die Vorbereitungen auf die ­Corona-Wintersaison laufen auf Hochtouren.

Am 24. Dezember kann Österreich in die Skisaison starten. Doch wer diesen Winter die Pisten hinunterbrettern will, stößt infolge der Pandemie auf zahlreiche Neuerungen.

In sämtlichen Gebäuden und Liften gilt Maskenpflicht. Beim Anstellen am Lift gelten die Abstandsregeln. In den Gondeln wird nur jeder zweite Platz vergeben. Hüttengaudi ist abgesagt. Überlegt wird ein Take-away-Service. In oder vor Lokalen darf nicht konsumiert werden.

Liftkarten am Drive-in-Schalter kaufen

Fast alle Skigebiete empfehlen in dieser Saison die Tickets online zu kaufen. Bei der ehemaligen Maut-Station beim Hochkar wird ein einspuriger Drive-in eingerichtet, um die online bestellten ­Tickets dort kontaktlos beim Auto­maten abzuholen.

© Hauser Kaibling

Betreiber empfehlen Schlauchschals auf Piste

Die Ski-Gäste werden in Nieder­österreich um die Benützung von Schlauchschals gebeten. ­Diese können auch vor Ort erworben werden. Von Ski Amadé gibt es bei der Ticketbestellung sogar eine Ski­maske gratis dazu (s. Foto).

© Ski Amadé

Gondel-Securitys sind in Schladming im Einsatz

Am Hauser Kaibling in Schladming (St.) werden „Gondeltürsteher“ eingesetzt. Diese sollen überprüfen, ob der Mund-Nasen-Schutz richtig sitzt oder die Maximalbesetzung eingehalten wird. Zudem sollen den Skifahrern auch Räume zum Aufwärmen bereit­stehen. „Die Bereitschaft der Hüttenwirte ist vorhanden, jetzt brauchen wir nur noch die rechtliche Grundlage hierfür“, sagt Geschäfts­führer Klaus Hofstätter.

© Hauser Kaibling

© Hauser Kaibling

Kitzbühel: Gondeln und Lifte öffnen früher

Um größere Menschenanläufe zu verhindern, sollen Gondeln und Lifte schon früher in den Tag starten. (mko)