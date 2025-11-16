Ukrainer attackierte 31-Jährigen und belästigte dessen Bekannte

Der 30-Jährige kassierte mehrere Anzeigen.

Beamte nahmen am Samstagabend gegen Mitternacht während ihres Streifendienstes im 15. Bezirk einen Schlägerei zwischen mehreren Personen am Europaplatz wahr und schritten umgehend ein.

Währenddessen wollte einer der Männer, ein Ukrainer, einen Polizisten schlagen. Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Laut Zeugenaussagen hatte der Beschuldigte zuvor einen 31-Jährigen aus unbekannter Ursache zu Boden gestoßen, wodurch dieser leicht verletzt worden war. Als die 39-jährige Bekannte des Opfers helfen wollte, fasst ihr der Angreifer noch auf den Hintern.

Ein 46-Jähriger, der den beiden zur Hilfe eilte, soll vom Tatverdächtigen schließlich noch ins Gesicht geschlagen worden sein.

Der Ukrainer, bei dem Drogen gefunden wurden, wurde wegen des Verdachts der mehrfachen Körperverletzung, der sexuellen Belästigung, der versuchten schweren Körperverletzung und des versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt sowie nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt. Er befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.