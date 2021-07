Urlauber sorgen für Mega-Stau an Grenze

Am Samstag setzte der Reiseverkehr an Österreichs Grenzen voll ein.

Bereits am Samstagmorgen warnte der ÖAMTC vor Mega-Staus und Grenzwartezeiten wegen des Urlauberverkehrs – oe24 berichtete. Spätestens am Vormittag setzte das Stau-Chaos an den Grenzen voll ein, denn in Suben (OÖ) kam es um 10 Uhr musste man mit bis zu drei Stunden Wartezeit einrechnen. Zwischen dem Grenzübergang Suben und Innbrücke Suben gibt es (Stand 10.45 Uhr) noch immer 10 km Stau.

Wo es jetzt staut

Am Grenzübergang Bad Reichenhall/Walserberg in Richtung Salzburg mussten Autofahrer 45 Minuten beim Grenzübergang warten. Eineinhalb-Stunden-Stau herrscht derzeit vor dem Karawankentunnel Richtung Laibach. Auch auf der Tauernautobahn Richtung Villach staut es sich.

Im Burgenland in Nickelsdorf von Ungarn nach Österreich etwa fünf Kilometer Stau verzeichnet.

Urlaubsreiseverkehr setzte bereits in der Nacht ein

Der Urlaubsreiseverkehr hat am Samstag bereits in den Nachtstunden in Österreich zu Staus im Straßenverkehr geführt. Schon um 03.00 Uhr gab es erste Staus vor dem Karawankentunnel auf der Karawanken Autobahn (A11), berichtete der Autofahrerclub ÖAMTC. Auf der Tauern Autobahn (A10) wurden demnach gegen 05.00 Uhr Blockabfertigungen bei der Mautstelle St. Michael vor dem Katschbergtunnel sowie vor dem Tauerntunnel verhängt. Es komme noch "Einiges" nach, hieß es.