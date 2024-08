Vergewaltiger fiel in Stiegenhäusern über 2 Frauen her

Die Wiener Polizei fahndet nach einem Sexualstraftäter südländischen Aussehens, der Donnerstagabend in Wien zwei Frauen begrapschte und vergewaltigen wollte. Die Opfer wehrten sich heftig - und konnten den Angreifer in die Flucht schlagen.

Wien. Der erste Tatort war um 22 Uhr in der Radetzkystraße im 3. Bezirk nicht unweit des Bahnhofes Wien-Mitte: Da war das Phantom einer Frau, die am Nachhauseweg war, ins Stiegenhaus gefolgt und griff ihr zuerst wortlos ins Gesicht, anschließend packte er das Opfer an der Brust und an der Taille. Geschockt, aber mutig und mit allen Kräften wehrte sich die etwa 30-Jährige, worauf der Angreifer von ihr abließ und davonlief.

Mehr in Kürze