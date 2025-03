Vergewaltigung während Faschingsevent im Waldviertel

Eine junge Besucherin soll bei der Faschingsparty eines örtlichen Fußballvereins auf der Toiletten-Anlage missbraucht worden sein.

NÖ. Im niederösterreichischen Waldviertel gibt seit dem Wochenende Ermittlungen rund um eine mögliche Vergewaltigung am Rande einer Faschingsveranstaltung in Heidenreichstein in der Margithalle.

Eine junge Besucherin soll in der Nacht auf Sonntag beim "Fasching wie damals" in einer Toiletten-Anlage von einem Bekannten missbraucht worden sein, berichten regionale Medien. Die Landespolizeidirektion hält sich zu dem Fall auf Anfrage bedeckt, bestätigt aber laufende Erhebungen rund um das Kostümfest, bei dem es am Ende Personenkontrollen unter den Gästen gegeben hat - wie irritierte Besucher berichten. Nur so viel sickerte noch durch: Die Anzeige wurde nach zwei Uhr in der Nacht erstattet.