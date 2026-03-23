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Frau in Höhle gefunden Kleinzell
© Bergrettung

Lebend & unterkühlt

Vermisste Frau (43) in Höhle gefunden

23.03.26, 09:20
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Fast einen ganzen Tag lang wurde nach der 43-Jährigen gesucht. 

Seit Samstagmittag galt die 43-jährige Frau als vermisst. Gesucht wurde von unzähligen Bergrettern und Feuerwehrleuten in einem Waldgebiet bei der Rossbachklamm in Kleinzell.

Frau in Höhle gefunden Kleinzell
© Bergrettung

Bei Einbruch der Dunkelheit musste die großangelegte und aufgrund des schwer zugänglichen Geländes, aufwendige Suchaktion abgebrochen werden. Erst am Sonntag konnten die Einsatzkräfte ab 6 Uhr sich erneut auf den Weg machen, um die Vermisste zu finden. 

Durchkämmt wurden da auch die vielen Höhlen in dem Gebiet. Dort wurde die 43-Jährige gegen 13 Uhr schließlich auch lebend, allerdings unterkühlt, entdeckt. Die Frau war zu dem Zeitpunkt bereits seit 24 Stunden vermisst worden.  konnte in Sicherheit gebracht werden.

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