Vermisste Frau (43) in Höhle gefunden

Fast einen ganzen Tag lang wurde nach der 43-Jährigen gesucht.
Seit Samstagmittag galt die 43-jährige Frau als vermisst. Gesucht wurde von unzähligen Bergrettern und Feuerwehrleuten in einem Waldgebiet bei der Rossbachklamm in Kleinzell.
Bei Einbruch der Dunkelheit musste die großangelegte und aufgrund des schwer zugänglichen Geländes, aufwendige Suchaktion abgebrochen werden. Erst am Sonntag konnten die Einsatzkräfte ab 6 Uhr sich erneut auf den Weg machen, um die Vermisste zu finden.
Durchkämmt wurden da auch die vielen Höhlen in dem Gebiet. Dort wurde die 43-Jährige gegen 13 Uhr schließlich auch lebend, allerdings unterkühlt, entdeckt. Die Frau war zu dem Zeitpunkt bereits seit 24 Stunden vermisst worden. konnte in Sicherheit gebracht werden.