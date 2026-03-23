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© Wikipedia/Leonganger Steinberge

Schulterverletzung

Tourengeher stürzte 25 Meter in die Tiefe - Überlebt

23.03.26, 08:47
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Der 66-Jährige dürfte bei der Abfahrt in den Leoganger Steinbergen

Mit einer Schulterverletzung hat am Sonntag ein Tourengeher in den Leoganger Steinbergen (Pinzgau) einen 25-Meter-Sturz in eine Doline überstanden. Der 66-Jährige dürfte bei der Abfahrt im Bereich der Passauer Hütte die Höhle übersehen haben und ist rund 25 Meter tief in diese hineingefallen.

Seine Begleiter schlugen sofort Alarm. Bergretter bargen den Verletzten mit einem Flaschenzug, anschließend wurde er ins Krankenhaus Zell am See geflogen, berichtete die Bergrettung.

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