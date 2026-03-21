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Heidi Klum
© Getty

Blankgezogen

Heidi Klum lässt auf Insta alle Hüllen fallen

21.03.26, 22:02
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Heidi Klum zeigt sich auf Instagram so freizügig wie noch nie zuvor. Nur in einer transparenten Plastik-Hülle verpackt, winkt das deutsche Supermodel seinen Fans nackt in die Kamera.

Dass die GNTM-Chefin keine Lust auf viel Stoff hat, bewies sie bereits öfter, doch nun lässt sie wirklich alles weg. In einem aktuellen Instagram-Posting präsentiert sich Heidi Klum hüllenlos und winkt ihren Followern zu.

Hinter der Linse stand dabei kein Geringerer als der britische Porträt- und Modefotograf Rankin. Der langjährige Kollege setzt auch bei GNTM regelmäßig die Nachwuchs-Models in Szene und sorgt bei den Fans für Begeisterung. Bei diesem speziellen Schnappschuss sind Heidis Nippel gerade noch so von ihren Unterarmen verdeckt.

Zuletzt sorgte die 52-Jährige mit ihren Outfits für Gesprächsstoff, etwa mit dem berüchtigten Nackt-Kleid bei den Grammys oder einem tiefen Ausschnitt bei den Oscars. Klar ist: Heidi Klum weiß, wie sie für Gesprächsstoff sorgt.

Heidi Klum: "Ich kann alles rocken"

Für die aktuelle Ausgabe des "Hunger-Magazine" präsentiert die 52-Jährige maßgeschneiderte Outfits, die ausschließlich aus Abfällen eines Ateliers kreiert wurden. "Gib mir einen Müllsack!!!! Ich kann alles rocken", teilt das Model auf Instagram mit. Und sie behält recht.

Gemeinsam mit ihrem Lieblingsfotografen Rankin, zeigt die Wahlamerikanerin, wie heiß Recycling sein kann. Dabei posiert sie in Kreationen aus transparenten Kleidersäcken und klassischen schwarzen Müllbeuteln.

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