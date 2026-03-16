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HAMMER-WAHL in Kematen! Wer holt sich das Bürgermeisteramt?
© ORF

Neuwahl

HAMMER-WAHL in Kematen! Wer holt sich das Bürgermeisteramt?

16.03.26, 10:22
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Am 22. März zittern 2.100 Wahlberechtigte in Kematen an der Ybbs – denn die Gemeinde muss wegen SKANDAL-Wahlkarten nochmal ran! 

Wegen Unregelmäßigkeiten bei 19 Wahlkarten ist die Wahl vom Vorjahr futsch – und jetzt wird alles neu entschieden. Wird die ÖVP-Langzeit-Bürgermeisterin Juliane Günther ihren Sessel verteidigen? Oder gelingt der SPÖ die Sensation?

Günther kämpft mit Schürze und Charme

Beim Ostermarkt backt Bürgermeisterin Juliane Günther (ÖVP) mit Kindern Germteig-Osterhasen und Mini-Pizzen – Wahlkampf trifft Volksfest! Die 21-jährige Amtsinhaberin gibt sich kämpferisch: „Ich habe mit vollem Einsatz gearbeitet und war immer unparteiisch." Doch zittern muss sie trotzdem!

SPÖ-Herausforderer wittert seine Chance

Während Günther Tomatensauce rührt, schüttelt SPÖ-Spitzenkandidat Matthias Fischböck bei einer Hausmesse Hände und verteilt Geschenke. Sein Versprechen: „Ehrlichkeit, Transparenz – und ein frischer Wind in der Gemeindestube!" Die SPÖ hat die Wahl beeinsprucht – und Recht bekommen. Jetzt will Fischböck den Coup landen!

Das sind die heißen Wahlkampf-Themen

Kein Hausarzt, kein Nahversorger – Kematen hat ein Problem! Beide Kandidaten wollen die Misere lösen. Günther verspricht obendrauf eine neue Radbrücke, Glasfaser und Investitionen in Schule und Kindergarten. Fischböck kontert: „Da sind viele Themen verschlafen worden!"

Wird es ein Krimi?

Beim letzten Mal holte die ÖVP 55,8 Prozent – die SPÖ kam auf 44,2 Prozent und konnte mächtig aufholen. Fischböck träumt vom Zweikampf ums Bürgermeisteramt. Am 22. März fällt die Entscheidung – Kematen, haltet euch fest!

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