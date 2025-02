"Verschätzt" - Kletterer am Dachstein aus Südwand gerettet

Von den nach wie vor winterlichen Bedingungen überrascht wurden zwei Tschechen, die am Dachstein auf 2.400 Metern aus ihrer Notlage gerettet werden mussten.

Stmk. Zwei Alpinisten gerieten Montagabend in der Dachstein Südwand in eine und konnten in den Nachtstunden mit Unterstützung von insgesamt drei Hubschraubern gerettet werden. Die Männer im Alter von 21 und 24 Jahren hatten am Morgen den "Anna"-Klettersteig absolviert und stiegen erst gegen 16.00 Uhr in den "Johann"-Klettersteig ein. Sie schätzten allerdings die winterlichen Bedingungen falsch ein und setzten gegen 19.15 Uhr einen Notruf ab, so die Polizei.

© LPD Stmk

Geretteten droht saftige Rechnung

Die beiden tschechischen Bergsteiger saßen auf etwa 2.400 Meter Seehöhe fest. Sowohl der Rettungshubschrauber C14 als auch der Polizeihubschrauber Libelle Alpha standen im Einsatz, konnten jedoch aufgrund der örtlichen Gegebenheiten keine Bergung durchführen, hieß es in einer Aussendung am Dienstag. Einsatzkräfte der Bergrettung Ramsau am Dachstein mussten daher über den "Johann"-Klettersteig in die Dachstein Südwand einsteigen. Einem weiteren, aus Kärnten hinzugezogenen Rettungshubschrauber, gelang es dann die beiden in Not geratenen Tschechen gegen 22.15 Uhr zu retten. Die Männer blieben unverletzt. Und können sich auf eine saftige Rechnung für ihre Bergung gefasst machen.