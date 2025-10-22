Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
kokain
© Getty Images

In Wohnungen

Vier Drogendealer in Wien geschnappt

22.10.25, 12:23
Teilen

In zwei Wohnungen in Ottakring und Brigittenau wurden Kokain und Heroin gefunden. 

Gleich vier Drogendealer gingen der Polizei am Dienstagabend bei Razzien ins Netz. Im 16. Gemeindebezirk schnappten Kräfte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) drei Verdächtige. Zwei Männer und eine Frau aus Serbien (33, 34 und 44) befinden sich in Gewahrsam, teilte Polizeisprecherin Julia Schick am Mittwoch mit. In der Wohnung wurden 2.453 Gramm Heroin und 968,3 Gramm Kokain sowie Drogenstreckmittel sichergestellt.

Ebenfalls die EGS schnappte einen weiteren mutmaßlichen Dealer. Der 28-jährige Serbe soll schon früher Drogen verkauft haben. Nun fanden sich in seiner Wohnung rund 150 Gramm Heroin sowie Kleinstmengen Kokain und Marihuana, weiters Verpackungsmaterial für illegale Suchtmittel.

Auch ein 42-Jähriger wurde im Zuge dieser Amtshandlung ausgeforscht. Er soll von dem 28-Jährigen Drogen bezogen haben und wurde auf freiem Fuß angezeigt. Der mutmaßliche Suchtgifthändler befand sich am Mittwoch in polizeilicher Anhaltung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden