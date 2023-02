13-Jähriger rettete Hund aus brennender Garage

Der couragierte Schüler ließ seinen besten „Freund“ nicht im Stich und ging regelrecht durch das Feuer.

Vorarlberg. Der Brand brach am Dienstag kurz vor 23 Uhr in der Garage eines Mehrfamilienhauses in Hard am Bodensee aus.

Der 13-jährige Armando bemerkte die verheerenden Flammen und ging sofort in die Garage, um seinen Hund Akira, der dort in einem Zwinger untergebracht war, zu retten. „Ich war voller Adrenalin und hab sofort meinen Hund rausgebracht. Der Käfig war völlig geschmolzen. Akira geht es aber zum Glück gut“, so Armando. Dabei erlitt der junge Held schwere Verbrennungen an den Händen und eine Rauchgasvergiftung. Er musste ins Spital gebracht werden. Die Polizei evakuierte das direkt angrenzende Wohngebäude, die Bewohner mussten zur Sicherheit ihre Wohnungen verlassen.

Die Feuerwehr Hard führte mit schwerem Atemschutz zuerst einen Löschangriff von außen in die in Vollbrand stehende Garage durch. Nachdem ein Zugang durch das Garagentor geschaffen worden war, wurden die Flammen komplett gelöscht.